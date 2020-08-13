Düğünler hangi il ve ilçelerde yasaklandı?

Normalleşme süreci ile birlikte düğünler yeniden yapılmaya başlandı. Bakanlık tarafından kurallara yönelik yönerge yayınlanmıştı. Salgınla mücadele kapsamında vaka sayısındaki artışı kontrol altında tutmak için düğünlere kısıtlama getirildi. Bazı illerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmamasının tespiti üzerine, valilikler tarafından kararlar alındı.

MALATYA VE BURSA'DA DÜĞÜNLER 2 SAAT SÜRE İLE SINIRLANDIRILDI



Bursa Valiliği, kentte sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve maske kullanılmaması nedeniyle düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinlikler için yeni önlemler aldı.



İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda, düğün, nişan ve sünnet düğünleri, aynı gün içinde en fazla 2 saat sürecek şekilde yapılacak. Bu tür etkinliklerden önce kaymakamlıklara bilgi verilecek.



Düğün konvoyları ise en fazla 10 araç ile oluşturulacak. Yemek ve ikramlar da mümkünse ambalajlı servis edilecek.

BURSA VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI



"Son zamanlarda halkımızın temizlik kurallarının uygulanmasında yaşadığı eksiklikler, sosyal mesafenin korunamaması, maske kullanımında hassasiyetin azalması ve tüm bunların sonucu vaka sayılarının artması nedeniyle kısıtlaması esnetilen ya da kaldırılan bazı konularda kısıtlama kararlarının, salgının yayılma hızını düşürmek, istenmeyen sonuçlarını engellemek ve en nihayetinde de toplum sağlığını korumak amacıyla tekrar uygulamaya koyulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Gelinen noktada düğünler ve mevlidler ile asker uğurlama eğlencelerinde ek tedbirler alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır."

KÜTAHYA TAVŞANLI'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI



Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:



"Son günlerde Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların maske ve sosyal izolasyon kurallarına riayet etmemeleri sonucu, koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Vaka artışlarının önüne geçmek ve virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması için 10.08.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz Başkanlığında toplanmıştır. Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların toplu olarak bir araya gelebileceği ve salgının yayılmasına neden olabilecek her türlü sünnet, nişan, nikah, düğün gibi organizasyonların 10.08.2020 tarih ve saat 24.00'ten itibaren, 24.08.2020 saat 24.00'e kadar yasaklanmasına karar verilmiştir."