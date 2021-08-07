Düğünü bırakıp yangına koştular: O an ne yapacağımızı şaşırdık

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını kontrol altına çalışmaları devam ediyor.



Rüzgarın etkisiyle Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve dün öğle saatlerinde Gökbel Dağı'na sıçrayan yangına, gece boyunca karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, havanın aydınlanmasıyla helikopterler de destek veriyor.



Gönüllü vatandaşlar da gece boyunca yangının söndürülmesi için kazma ve küreklerle çalışmalara katıldı.



Bölgedeki 6 mahallenin belirli bölümlerinin tahliye edildiği yangını söndürme çalışmalarında 6 helikopter ve çok sayıda arazöz kullanılıyor.



DÜĞÜNÜ BIRAKIP YANGINA KOŞTULAR



Yangın sırasında Akçaova Mahallesi’nin Sarıköy mevkisinde düğünleri olan Aslan ailesi, alevlerin evlerine doğru geldiğini gördü. Düğünü bırakan aile, yaklaşık 50 davetliyle birlikte yangına müdahaleye koştu. Düğün ertelenirken, düğün yemekleri ise o sırada yangına müdahale eden ekipler ve bölgedeki vatandaşlara dağıtıldı.

''NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK''



Yangının çıktığı sıralarda düğün yemeğinde olan Soner Sarıman, ''Zamanında yetişmeseydik alevler eve de sıçrayacaktı. Yangın rüzgarın etkisiyle saat 16.00 gibi buraya kadar geldi. O sırada düğün yemeğimiz vardı dışarıdan gelen davetlilere yemek verecektik. Yangını görünce düğün yemeğini iptal ettik. Düğünü bıraktık yaklaşık 50 kişi hep birlikte yangına koştuk. Dün, burası felaketi yaşadı. O an ne yapacağımızı şaşırdık'' dedi.

''YAKANLARIN ELLERİ KIRILSIN''



Gözyaşlarına hakim olamayan ve o sırada yangına şahit olan Esma Aslan ise, "Yandık, kavrulduk, su boruları yandı, bahçelerimiz zarar gördü. Yakanların elleri kırılsın" diye konuştu.

''DAĞIN YANDIĞINA MI YANAYIM, YOKSA DÜĞÜNÜNÜN KALDIĞINA MI?''



Düğün sahibi Kadriye Aslan, "Tüm düğün masraflarım ziyan oldu. Düğün yemeğine gelen misafirler geri dönmek zorunda kaldı. Dağın yandığına mı yanayım yoksa düğünün kaldığına mı yanayım. Çok perişan olduk'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.