Dün akşam doğum gününü kutladı, bu sabah ölü bulundu

Komşuları yalnız yaşayan Altan’ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla eve girdi.



Altan, içerde sandalyede oturur vaziyette hareketsiz olarak bulundu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülçin Altan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Altan’ın cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.