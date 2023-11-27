Dün akşam doğum gününü kutladı, bu sabah ölü bulundu

Edirne’nin Keşan ilçesinde dün akşam arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Gülçin Altan, evinde ölü bulundu. Altan’ın kesin ölüm sebebi, otopsinin ardından belli olacak.

Dün akşam doğum gününü kutladı, bu sabah ölü bulundu

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Keşan’da dün akşam arkadaşlarıyla doğum günü kutlayan kadın, sabah evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle’deki Belkoop Sitesi’nde meydana geldi.

Dün akşam arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayan Gülçin Altan’a bu sabah telefonla ulaşamayan arkadaşları durumu komşularına bildirdi.

Dün akşam doğum gününü kutladı, bu sabah ölü bulundu - 1

Komşuları yalnız yaşayan Altan’ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla eve girdi.

Altan, içerde sandalyede oturur vaziyette hareketsiz olarak bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülçin Altan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Altan’ın cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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