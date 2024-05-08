Cuma gününe dikkat! Arabistan ve Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor

Türkiye, yarından itibaren Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine girecek. Uzmanlar, toz taşınımının özellikle cuma günü yoğunlaşacağına dikkat çekti.

Cuma gününe dikkat! Arabistan ve Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor
Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini)

Sıcaklıklar tekrar düşüyor, yağış geri geliyor (5 günlük hava tahmini)

Haberi Görüntüle

'ye yeniden çöl tozu geliyor.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, yarından itibaren Arabistan ve Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'ye toz taşınımı geleceğini açıkladı.

Toz taşınımının özellikle cuma günü etkisini arttıracağını vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Bize, Batı Anadolu'ya çöl tozları Sahra Çölü'nden gelir. Güneydoğu Anadolu’ya ise Arabistan'dan gelir. Güneydoğu'da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni de Arabistan'dan gelen toz. Cuma günü Türkiye'yi kaplayacak." dedi.

"YAĞMURLA TOPRAĞA İNERSE VERİMLİ BİR YIL GEÇİRİRİZ"

Toz taşınımının havada askıda kalmayacağını çünkü yağmurun da beklendiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Yağışla beraber zemine inecektir. Yağışla beraber toprağa inmesi demek çok daha fazla verimlilik sağlar. Çünkü direkt toprağa enjekte olur. Çöl tozu dediğiniz şey zaten doğanın gübresidir. Biz bunlara 'tabakalı silikat' deriz. Bu tabakaların içinde her türlü nütrient vardır. Demirinden magnezyumuna kadar her şey mevcut. Yağmurla toprağa inerse verimli bir yıl geçiririz." diye konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Okul çevresinde küçük çocuklara sigara satanlara operasyon

Okul çevresinde küçük çocuklara sigara satanlara operasyon

Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı

Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı

İş yerinde tartışma çıktı: Bacağından vuruldu

İş yerinde tartışma çıktı: Bacağından vuruldu

Besihane bahçesine serilen gübre alev aldı

Besihane bahçesine serilen gübre alev aldı

Pamukkale'ye gelen turist kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Pamukkale'ye gelen turist kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Yargı paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Yargı paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...