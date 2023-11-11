Dün hastaneden taburcu edildi bugün evinde öldü

Sakarya'da evinde fenalaşan 24 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Gencin dün bir akrabası tarafından dövüldüğü ve hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Dün hastaneden taburcu edildi bugün evinde öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Çukurahmediye Mahallesi'nde yaşayan Berat G. (24), evinde aniden fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün tartıştığı akrabası tarafından dövüldüğü ve hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildiği öğrenilen Berat G'nin kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.

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