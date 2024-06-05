Dünya Çevre Günü mesajları: Yaşanabilir bir dünya bırakmak ümidiyle! Dünya Çevre Günü kutlu olsun

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) 1972'de aldığı kararla 5 Haziran "Dünya Çevre Günü" olarak kutlanıyor. 1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJLARI

"Geleceğe bırakacağımız en değerli miras yaşanabilir bir dünyadır. Doğanın ve insanın ayrılmaz bir bütün olduğu bilinciyle hareket ederek doğamızı ve doğal kaynaklarımızı koruyalım! 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun."



"Sürdürülebilir bir gelecek için doğayla uyum içinde hareket edelim. Temiz ve yeşil bir yaşam için çaba göstererek gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakma yolunda birlikte ilerliyoruz. "



"Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak ümidiyle...Dünya Çevre Günü kutlu olsun!"

"Temiz çevre ve sürdürülebilir dünya için doğayı koruyarak gelecek nesillere bırakmak hepimizin elinde. Doğayı koruma bilincinin artması ve sürdürülebilir bir gelecek için temiz bir dünya bırakılması temennisiyle…"