Dünya Su Günü özel yayını gün boyu NTV'de: Kapıdaki Tehlike: Susuzluk

NTV, sosyal sorumluluğu gereği 22 Mart Pazartesi ‘Dünya Su Günü’ için çok özel bir yayın akışı hazırladı. NTV, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaya verdiği önemi özel bir yayınla izleyicilerine aktarıyor. Bu özel yayınımızın adı; ‘Kapıdaki Tehlike: Susuzluk’…



Dosya haberler, röportajlar ve konuklar… Yağmur suyunun depolanması, Karapınar kumulları, dünyadaki su savaşları, yeraltı barajları… Ahmet Yeşiltepe’nin sunumuyla ‘İstanbul’un Sarnıçları’ belgeseli… Türkiye ve dünyadan örneklerle, susuzluk ve kuraklıkla bireysel mücadele…



Mevsim sıcaklıklarının değişmesi hangi ürünü nasıl etkileyecek? Çiftçi bu durumda ne yapmalı? iklim değişikliğinden etkilenen tarım ürünleri… NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan’ın özel araştırmasıyla ekrana gelecek.



Yakın geleceğin en büyük sorunlarından biri olacak olan susuzluk ve kuraklıkla ilgili hazırladığı özel dosyalar… Dünya Su Konseyi Başkanı Loïc Fauchon ile özel röportaj… Uzman konukların yorumlarıyla; tarım alanında Türkiye’nin geldiği son nokta, riskleri ve alınması gereken önlemler…



‘Bir kişi ne yapabilir ki’ cümlesini ya da düşüncesini çürüten insan hikâyeleri… Tek başına çorak bir araziyi ormana çevirenler… İklim değişikliğiyle denizlerimizdeki balık popülasyondaki değişimi… Konya’da kuruyan göller ve son dönemde sık sık oluşan obrukların şaşırtıcı görüntüleri.



Seda Öğretir ve Ahmed Arpat’ın sunumuyla ‘Dünya Su Günü Özel Yayını’, 22 Mart Pazartesi gün boyu NTV’de…