"Dünyanın en yaşlı köpeği" Bobi'nin unvanı geri alındı

Dünyanın en yaşlı köpeği unvanını alan Bobi'nin, gerçek yaşıyla ilgili tartışmaların ardından unvanı elinden alındı.



Portekiz'de yaşayan Bobi, geçen şubat ayında Guinness Dünya Rekorları (GWR) tarafından dünyanın en yaşlısı seçildiğinde 30 yıl 268 günlük olduğu söylenmişti.



Ekim 2023'te, 31 yaş 165 günlükken hayatını kaybetti.



Ancak GWR geçen ay ,köpeğin gerçek yaşıyla ilgili şüphelerin artması üzerine soruşturma başlattı.

PATİ RENKLERİNDEN ŞÜPHELENDİLER



Doğumunun Portekiz hükümetinin evcil hayvan veri tabanı ve Ulusal Veterinerler Birliği tarafından doğrulanmasına rağmen, onun gerçekten şimdiye kadarki en yaşlı köpek olup olmadığı konusunda şüpheler ortaya çıktı.

Bobi gençlik fotoğraflarında beyaz patilerle sahipken, ileriki yıllarda neden kahverengi patilere sahip olduğu soruldu.

Guinness Dünya Rekorları, soruşturma tamamlanıncaya kadar unvanının geri alınacağını söyledi.

KESİN BİR KANTI YOK

Bobi, ortalama yaşam beklentisi 12 ila 14 yıl olan, çiftlik hayvanlarının koruyucu köpeği cinsi olan safkan bir Rafeiro do Alentejo'ydu.



Bobi, dünyanın en yaşlı köpeği olarak taçlandırıldığında, 29 yıl beş aylıkken ölen Avustralyalı bir sığır köpeğinin 1939'dan bu yana sahip olduğu rekoru kırdı.



GWR, Bobi'nin bu kadar uzun yaşadığına dair kesin bir kanıt olmadığını söyledi.