Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı'dan paylaşım: Merhaba Dünya! Ben geldim

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından Florida açıklarına iniş yaptı.

Gezeravcı, Dünya'ya dönüşünün ardından sosyal medyada yaptığı ilk paylaşımında "Merhaba Dünya! ben geldim." ifadelerini kullandı.

AİLESİ, GEZERAVCI'NIN DÜNYA'YA DÖNÜŞÜNÜ SEVİNÇLE KARŞILADI



Gezeravcı'nın annesi Sıddıka ve babası Ali, oğullarının Dünya'ya dönüş sürecinde hissettiklerini anlattı.



Anne Gezeravcı, "Çok güzel bir duygu, hayırlısıyla gitti ve geldi. Bizi, yakınlarımızı mutlu etti." diye konuştu.



Baba Gezeravcı da Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında, oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu ifade etti.



"Başarıları daim oldu fakat bazı zamanlarda insanda bir burukluk meydana geliyor. Burukluğu şu anda kaldırıp mutluluk yaşıyoruz." diyen baba Gezeravcı, oğlunun bu görevinin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.



Canlı yayınların hepsini izlediğini belirten baba Gezeravcı, oğlunun yüzündeki tebessümü gördüğünde mutlu olduğunu aktardı.



Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayından takip eden aile, Gezeravcı'nın kapsülden çıkarılma anını izlerken mutluluktan gözyaşlarını tutamadıklarını söyledi.

