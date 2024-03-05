"Dur" ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı

Ataşehir Mevlana Mahallesi Dursunbey Caddesi polis ekiplerinin şüphesi üzerine bir otomobil sürücüsüne "dur" ihtarında bulunuldu.



Uyarıya yanıt vermeyen otomobil sürücüsü polis ekiplerinden kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı ve karşı şeride geçti.



Otomobil bu sırada karşı şeritten gelen başka bir otomobile çarptı. Peşinden gelen polisler ise kazadan yara almadan kurtulan sürücü ve yanındaki kişinin bulunduğu otomobilin çevresini sardı. Otomobildeki şüphelilere silah doğrultan polisler, dikkatli şekilde araçtan inmelerini bekledi.

Şüpheliler araçtan indirildikten sonra yere yatırılarak gözaltına alındı.

