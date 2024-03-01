"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz traktör sürücüsüne para cezası

Turgutlu ilçesinde önceki gün hızla ilerleyen traktörü takibe alan polis, sürücüye "Dur" ihtarında bulundu.

Sürücü E.Ç. durmayınca polis de peşine düştü. E.Ç., yaklaşık 20 dakika sonra yakalandı.

Sürücünün ehliyetsiz olduğu, bu nedenle kaçtığı belirlendi. Gözaltına alınan E.Ç.'ye "ehliyetsiz araç kullanmak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "tehlikeli şerit değiştirmek" ve "dur ihtarına uymamak" suçlarından toplam 44 bin lira ceza kesildi.

E.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Öte yandan polisin takibi, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.