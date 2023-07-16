"Dur" ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru şehit oldu

Olay dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorsikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi’nde sabit denetim noktası oluştururken, şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi.

Kendisine defalarca "dur" ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekit’e çarptı.



POLİS MEMURU HASTANEDE ŞEHİT OLDU



Polis memuru ağır yaralanırken motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polisin leğen ve uyluk kısmında ciddi kırık oluştuğu, sol diz altında ciddi derecede çatlak bulunduğu ve sol bacağında iç kanama tespit edildiği belirtildi. Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.



MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI



Motosiklet sürücüsü O. B. ise hafif yaralı olarak Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü hakkında 'kasten yaralama, dur ihtarına uymama ve görevli memura mukavemet' suçlarından işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saat 18.30 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, şüphe üzerine durdurulmak istenen bir motosiklet sürücüsünün ''dur'' ihtarına uymayıp, hızını daha da artırarak motosikleti uygulama yapan polislerin üzerine kasten sürdüğü ve görevli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedildi.



Polis memurunun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan müdahalelere rağmen şehit olduğu aktarıldı.



Açıklamada, ''Motosiklet sürücüsü O.B. yakalanmış; şahsın ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili 'kasten yaralama', 'dur ihtarına uymama' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından başlatılan tahkikat devam etmektedir.'' denildi.