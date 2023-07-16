''Dur'' ihtarına uymayan motosikletlinin şehit ettiği polise veda

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende, şehit polisin emekli özel harekat polisi olan babası Ali Nazif Bekit ile annesi Hülya Bekit ve eşi Ezgi Bekit güçlükle ayakta durdu.



Şehidin eşi Ezgi Bekit'in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.



Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin