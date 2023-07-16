''Dur'' ihtarına uymayan motosikletlinin şehit ettiği polise veda

İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan polis Alp Efe Bekit'in cenazesi, memleketi Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

''Dur'' ihtarına uymayan motosikletlinin şehit ettiği polise veda

Kağıthane'de dün uygulama noktasında ''dur'' ihtarına uymayan Osman Boyraz'ın (21) kullandığı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit (35) son yolculuğuna uğurlandı.

polisin naaşı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi 'ya götürüldü.

Şehit Bekit için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

''Dur'' ihtarına uymayan motosikletlinin şehit ettiği polise veda - 1

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, şehit polisin emekli özel harekat polisi olan babası Ali Nazif Bekit ile annesi Hülya Bekit ve eşi Ezgi Bekit güçlükle ayakta durdu.

''Dur'' ihtarına uymayan motosikletlinin şehit ettiği polise veda - 2

Şehidin eşi Ezgi Bekit'in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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