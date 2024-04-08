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Dursun Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında?

Dursun Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili olan Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Dursun Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Dursun Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında?

Dursun Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Fatsa’da, liseyi Samsun’da bitirdi.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

1991 yılından itibaren İzmir’de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İYİ Parti Grup Başkan Vekilidir.

Dervişoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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