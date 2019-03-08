Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Çekmeköy'de 11 Şubat 2019'da 4 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirilerek sürüyor.



Helikopterin düşmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ ve sabotaj ihtimali üzerinde de duruluyor.



Düşen helikopterin bakım faaliyetleri, bakımı kimlerin yaptığı, helikopterin uçuş raporları, raporları kimlerin tuttuğu, bu kişilerin herhangi bir illegal yapılanmayla ilgilerinin olup olmadığı araştırılıyor.



Helikopterin hangara giriş ve çıkış kayıtları, kamera kayıtları incelenerek helikopterin insan müdahalesi ile düşüp düşmediğine ilişkin inceleme yapılıyor.



Helikopterin sorumluluğunu üstlenen birlikten 5 astsubayın, FETÖ'nün ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili dosya da inceleniyor.



VİDEO: İSTANBUL ÇEKMEKÖY'DE DÜŞEN UH-1 ASKERİ HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ

