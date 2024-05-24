Düzce'de arıza yapan TIR'a çarpan demir yüklü TIR'ın şoförü, feci şekilde can verdi

Anadolu Otoyolu’nun Düzce mevkisinde Ankara istikametine gitmekte olan Azmi Görele (44) yönetimindeki TIR, arıza nedeniyle şoförü tarafından sağ şeride çekildi. O sırada aynı yönde ilerlemekte olan Turan Biçer’in kullandığı demir levha yüklü TIR ise arıza yapan TIR'a çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle kayan demir levhalar, TIR'ın kabinine saplandı. Kabinde sıkışan TIR'ın şoförü Turan Biçer, feci şekilde hayatını kaybetti. Biçer’in cansız bedeni, itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı.