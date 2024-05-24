Düzce'de arıza yapan TIR'a çarpan demir yüklü TIR'ın şoförü, feci şekilde can verdi

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda arıza yapan kum yüklü TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Turan Biçer (42), dorsesinde taşıdığı demir levhaların kabine saplanması sonucu feci şekilde can verdi.

Düzce'de arıza yapan TIR'a çarpan demir yüklü TIR'ın şoförü, feci şekilde can verdi

Anadolu Otoyolu’nun mevkisinde Ankara istikametine gitmekte olan Azmi Görele (44) yönetimindeki TIR, arıza nedeniyle şoförü tarafından sağ şeride çekildi. O sırada aynı yönde ilerlemekte olan Turan Biçer’in kullandığı demir levha yüklü TIR ise arıza yapan TIR'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kayan demir levhalar, TIR'ın kabinine saplandı. Kabinde sıkışan TIR'ın şoförü Turan Biçer, feci şekilde hayatını kaybetti. Biçer’in cansız bedeni, itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı.

Düzce'de arıza yapan TIR'a çarpan demir yüklü TIR'ın şoförü, feci şekilde can verdi - 1

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde trafik, yaklaşık 2 saat tek şeritten verildi. Yolda araç kuyrukları oluşurken, araçların kaldırılması sonrası ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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