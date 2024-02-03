Düzce'de heyelan yolu kapattı: Çalışmalar sürüyor

Düzce İl merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldede, Çınardüzü mevkisinde 30 Ocak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan ve 4 köy ile 4 mahalleye ulaşımın kesildiği yolda, tekrar toprak kayması yaşandı.



Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun yaklaşık 200 metrelik kısmını kapattı.



Ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergahlar açan İl Özel İdaresi ekipleri, yamaçtaki toprak hareketliliği nedeniyle çalışmalara ara verdi.



Ekiplerin, köy grup yolunun ulaşıma açılması için çalışmalara devam edeceği öğrenildi.



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