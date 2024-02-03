Tokat'ta heyelan nedeniyle 10 ev tahliye edildi

Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde gerekli önlemlerin alındığını söyledi.



Hatipoğlu, "Şu anda tespitleri yapıyoruz. Burada Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait bir cami ve çevresindeki evler var. Risk teşkil eden evlerin sayısını çıkaracağız ve hemen boşaltacağız." dedi.



Heyelanın olası genişleme durumunu göze alarak çevrede gerekli tedbirleri alacaklarını belirten Hatipoğlu, "Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, riske atmadan her türlü güvenlik önlemiyle gereğini yapacağız." diye konuştu.



Hatipoğlu, köyün tamamen boşaltılmasına yönelik soru üzerine şunları kaydetti:



"Araştıracağız. Şu anda bununla ilgili net bir şey söylenmesi mümkün değil. Ancak jeolojik raporlara bağlı olarak gerekli tedbirleri alacağız. Kimseyi endişe edecek bir durum ortaya koymayacağız. Her türlü tedbiri alacağız. Şu anda 10 ev boşaltıldı, duruma göre genişleyebilir."

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