Düzce'de korkunç olay | Kadınların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Düzce'de çıkan kavgada S.B. isimli kadın, komşusu Özlem Alcan'ı silahla vurarak öldürdü.

Düzce'de korkunç olay | Kadınların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Konuralp bölgesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde saat 18.15 sıralarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, S.B. isimli , yan dairesinde yaşayan komşusu Özlem Alcan'ı çıkan tartışma sonrası silahla 3-4 el ateş ederek vurdu.

Ardından polis ekiplerini arayan S.B. teslim olmak istediğini söyledi.

Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cinayete kurban giden Özlem Alcan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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