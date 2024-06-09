Düzce'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 kişi yaralandı

D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca istikametinde seyreden N.İ. (64) idaresindeki otomobil, Boğaziçi Beldesi Yazlık Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden Z.S. (54) idaresindeki kamyonete çarptı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile kamyonette yolcu olarak bulunan S.S. (51) ve İ.S. (12) yaralandı.



Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.