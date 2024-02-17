Düzce’de şehir geneline su verilemiyor: Arızaya ekipler müdahale ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, Beyköy otoban mevkiinde fiberoptik hat yenileme çalışması yaptığı sırada şehre su dağıtan ana isale hattı zarar gördü.

Meydana gelen arıza nedeniyle şehir geneline su verilemezken, Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ivedilikle olay yerine intikal etti.