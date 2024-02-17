Düzce’de şehir geneline su verilemiyor: Arızaya ekipler müdahale ediyor

Düzce’de içme suyu ana isale hattında arıza meydana geldi. Karayolları ekiplerinin fiberoptik hat yenileme çalışmaları sırasında yaşanan arızaya Düzce Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

Düzce’de şehir geneline su verilemiyor: Arızaya ekipler müdahale ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, Beyköy otoban mevkiinde fiberoptik hat yenileme çalışması yaptığı sırada şehre su dağıtan ana isale hattı zarar gördü.

Meydana gelen arıza nedeniyle şehir geneline su verilemezken, Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ivedilikle olay yerine intikal etti.

Düzce’de şehir geneline su verilemiyor: Arızaya ekipler müdahale ediyor - 1

Beyköy’deki arıtma tesisinde arıtılan suyu şehir şebekesine dağıtan ana isale hattındaki arızaya müdahalede bulunan ekipler, şehre en kısa sürede yeniden su verebilmek için canla başla çalışıyor.

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