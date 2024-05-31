Düzce'de tankere çarpan TIR'da aynı aileden 5 kişi yaralandı

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda tankere arkadan çarpan TIR'ın şoförü, eşi, gelini ve 2 torunu yaralandı.

Düzce'de tankere çarpan TIR'da aynı aileden 5 kişi yaralandı

Ankara istikametine gitmekte olan Ercan Yaman yönetimindeki TIR, aynı yönde ilerleyen Ramazan Kaya'nın kullandığı tankere arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle TIR'da bulunan Emine Yaman, aracın ön camından yola fırladı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kupada sıkışan Hasime Yaman, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazada yaralanan TIR şoförü Ramazan Yaman, eşi Hasime, gelini Emine ve torunları Huzeyfe (4) ile Yunus Emre Yaman (6), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ankara istikametine trafik bir süre tek şeritten verildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

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