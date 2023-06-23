Düzce'de “Amerikan Beyaz Kelebeği” tehdidi

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, fındık üreticilerine “Amerikan Beyaz Kelebeği”ne karşı uyardı. Öztemiz, üreticilerin sürekli fındık bahçelerini kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çekti.



Akçakoca gibi sahile yakın daha ılıman iklime sahip yerlerdeki bahçelerde Amerikan Beyaz Kelebeği’nin yumurta bıraktığını ve yumurtadan tırtılların çıkış yaptığını ifade eden Öztemiz, zararlıya karşı mücadelenin yumurta kümelerindeki bütün yumurtalar açıldığında başlanması gerektiğini belirterek, Haziran ve Ağustos aylarında, larvalar ikinci ve üçüncü gelişme döneminde olduğunda zararlının her iki dölüne karşı mücadele yapılması gerektiğini dile getirdi.

DOĞADAKİ MEVCUT POPÜLASYON KORUNMALI



Amerikan Beyaz Kelebeği'nin doğada çok sayıda etkili doğal düşmanı olduğunu belirten Öztemiz, doğadaki mevcut popülasyonu korumak ve desteklemek için yanlış uygulamalardan kaçınılması uyarısında bulundu.



Özellikle dut ve orman alanlarında bulunan ağaçlarda mutlaka biyolojik preparatlarla (Bacillus thuringiensis) mücadele yapılmasının, doğal dengenin bozulmaması için gerekli olduğunu dillendiren Prof. Dr. Öztemiz, ayrıca kullanılacak bitki koruma ürününün teknik talimatında önerilen doz ve zamanında kullanılmasının önemi üzerinde durdu.