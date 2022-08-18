e-Devlet'e erişim ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet'in artık mobil internet kotasından harcama yapmayacağını duyurdu.

Haberler 18.08.2022 - 15:19

e-Devlet'e erişim ücretsiz olacak

Operatörlerle yapılan anlaşma sonucunda ''Kotasız e-Devlet'' dönemi Başlıyor. 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; telefon operatörleri ile yapılan anlaşma sonucunda e-Devlet'in artık mobil internet kotasından harcama yapacak.

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