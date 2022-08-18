e-Devlet'e erişim ücretsiz olacak

Haberler 18.08.2022 - 15:19
Operatörlerle yapılan anlaşma sonucunda ''Kotasız e-Devlet'' dönemi Başlıyor.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; telefon operatörleri ile yapılan anlaşma sonucunda e-Devlet'in artık mobil internet kotasından harcama yapacak.
📢❝Kotasız e-Devlet❞Dönemi Başlıyor!— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) August 17, 2022
Vatandaşlarımızın dijital hizmetlere kolayca erişmesi için yürüttüğümüz çalışmalardan birini daha hayata geçiriyoruz: Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun @ekapi kullanımlarınızda artık mobil internet kotanızdan harcanmayacak.#DijitalTR🇹🇷