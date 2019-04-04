Tanzim satış ürünlerini internet üzerinden tasan ePTTAVM, Tarım Kredi Kooperatifleriyle "gıda zinciri" kurmaya hazırlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Eray Görgülü'nün haberine göre, imzalanacak protokolle, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üreticiden direkt aldığı ürünler ePTTAVM'nin internet sitesi üzerinden satışa sunulacak. ePTTAVM, bin 600 kooperatifi ve 206 şubesi ile Türkiye'nin en büyük üretici örgütlenmelerinden biri olan Tarım Kredi Kooperatifi ile görüşmelere başladı.



700 ÜRÜN SATILACAK

İki kurumun üzerinde çalıştığı modele göre, çiftçilerin ürettiği ve kooperatif marketlerinde satışı yapılan organik ürünlerden bakliyata, makarnadan bitkisel yağlara kadar yaklaşık 700 ürün, internet üzerinden vatandaşa ulaştırılacak. bu uygulamayla birlikte yalnızca Istanbul ve Ankara'da uygulanan e-tanzim modeli, tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak.

