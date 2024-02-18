Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evleniyor mu?

Ebru Gündeş evlilik haberleriyle gündeme geldi. 2023 yılının son günlerinde iş insanı Murat Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Ebru Gündeş'in evleneceği haberleri sosyal medya platformu X'te çok konuşulanlar arasına girdi.

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evleniyor mu?

Rıza Sarraf ile olan 11 yıllık evliliğini 2021'de sonlandıran 'in, iş insanı Murat Özdemir ile evlenmeye hazırlandığı haberleri gündeminde. Daha önce 2 evliliğini sonlandıran Murat Özdemir’in, Ebru Gündeş ile evlenmeye karar verdiği iddia edildi.

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evleniyor mu? - 1

İş insanı Murat Özdemir, Ebru Gündeş ile ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı. Çiftin yakında nikâh masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.

EBRU GÜNDEŞ'İN EVLİLİKLERİ

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş, 2010 yılında İran Azerisi iş insanı Rıza Sarraf'la evlendi. Bu evlilikten 15 Ekim 2011'de kızı Alara doğdu. Mayıs 2021'de, Sarraf'ın kendisini aldattığı iddiasıyla Bodrum Aile Mahkemesi’nde dava açan Gündeş, 11 yıllık evliliğini sona erdirerek anlaşmalı olarak boşandı.

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