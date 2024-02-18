Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evleniyor mu?

İş insanı Murat Özdemir, Ebru Gündeş ile ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı. Çiftin yakında nikâh masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.

EBRU GÜNDEŞ'İN EVLİLİKLERİ

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş, 2010 yılında İran Azerisi iş insanı Rıza Sarraf'la evlendi. Bu evlilikten 15 Ekim 2011'de kızı Alara doğdu. Mayıs 2021'de, Sarraf'ın kendisini aldattığı iddiasıyla Bodrum Aile Mahkemesi’nde dava açan Gündeş, 11 yıllık evliliğini sona erdirerek anlaşmalı olarak boşandı.