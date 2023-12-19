Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir, nereli? İşte İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun biyografisi

İstanbulspor yönetimi Trabzonspor karşılaşmasında takımı sahadan çekti. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, maçıtaki hakem kararlarına tepki olarak ilk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti. İşte, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun biyografisi...



ECMEL FAİK SARIALİOĞLU KİMDİR?



Ecmel Faik Sarıalioğlu, 1960 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi ile önce Karabük ardından da İstanbul'a taşındı.



Spor dünyasında bilinen Sarıalioğlu, Bakırköyspor'da bir dönem yöneticilik yaptı ve ardından ise İstanbulspor'da başkanlık görevini üstlendi.



Nakliye ve inşaat sektörlerinde yatırımları olan Ecmel Faik Sarıalioğlu halen İstanbulspor Başkanı olarak görev alıyor.

