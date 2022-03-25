Eda Evli'yi iple boğarak öldüren katil Sinan Şimşek tutuklandı

Ordu'da bir kadın cinayeti yaşandı.

Sinan Şimşek (36) ve ve Eda Evli (22) doğum günü kutlaması için önceki gece dışarı çıktı. Daha sonra eve gelen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Evli, KADES uygulaması ile polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı. Eda Evli'nin hareketsiz yattığını gören ekipler, kapıyı açıp sağlık görevlilerini içeri aldı. Darbedildiği anlaşılan Evli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eda Evli, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.



Evde ve Sinan Şimşek'in aracında inceleme yapan polis ekipleri, ilk bulgulara göre, Eda Evli'nin iple boğularak, öldürüldüğünü değerlendirdi. Sinan Şimşek de aynı evin odasında yakalanıp, gözaltına alındı. Şimşek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



UZAKLAŞTIRMAYI GEÇEN YIL KALDIRTMIŞ

Öte yandan Sinan Şimşek ile Eda Evli arasında zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığı, bu nedenle Sinan Şimşek hakkında verilen uzaklaştırma kararının ise Evli'nin talebiyle geçen yıl kaldırıldığı öğrenildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Sinan Şimşek, gazetecilerin 'pişman mısınız, neden yaptınız' sorularına, "Pişmanım. Altı senemi verdim, beni aldattığı için" cevabını verdi.

'KIZIM KALKSANA, SENİN KALKMA SAATİN GELDİ'

Eda Evli'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra Evli'nin cenazesi, aynı mahalledeki Dikenli Camisi'ne getirildi.

Cenazede Evli'nin annesi Dilek, kız kardeşi Merve ve yakınları gözyaşı döktü. Acılı anne tabutun başında "Kızım kalkasana, senin kalkma saatin geldi" diyerek ağıt yaktı. Evli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.



Eda Evli'nin geçen ay sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşıp, altına 'El üstünde tut diye tabuta mı gireyim' yazdığı da ortaya çıktı.