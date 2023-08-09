Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uzun menzilli füze sistemleri için bir dizi test gerçekleştirilecek.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan en güçlü silahlardan biri olarak bilinen HİSAR-U (Siper) füzesinin bu hafta 850 kilometrelik alan içerisinde test edilmesi bekleniyor.



Test nedeniyle Edirne ile Giresun arasında 850 kilometrelik bir alanda NAXTEX ilan edildi.



NAVTEX NEDİR?



Denizcilerin can ve mal emniyetinin sağlanması için seyir tehlikelerine ilişkin ikazların ulaştırılmasına yönelik dünya genelinde uluslararası bir seyir emniyet sistemi kullanılıyor. İkazlar, dünya üzerindeki 21 ayrı seyir bölgesinde küresel olarak yayım yapan uydu haberleşme sistemleri ve yer istasyonlarından “Navigational Telex (NAVTEX)” adı verilen mesajlar vasıtasıyla denizcilere duyuruluyor.