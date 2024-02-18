Edirne'de 1 haftada 166 kaçak  göçmen yakalandı

Edirne'de bir haftada 166 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi de gözaltına alındı.

Edirne'de 1 haftada 166 kaçak  göçmen yakalandı
Arşiv

'de bir haftada yapılan denetimlerde 166 düzensiz yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde son bir haftada yapılan denetimlerde 166 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, 3 araca el konuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...