Edirne’de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’nin Havsa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 13 düzensiz göçmen yakalandı.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Havsa ilçesi Köseömer köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen çeşitli uyruklara mensup 13 düzensiz göçmen ve 1 organizatör, göçmen kaçakçılığında kullanılan araçla birlikte yakalandı.

Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

