Edirne'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 69 düzensiz göçmen yakalandı
İki ilde 21 düzensiz göçmen yakalandı

İki ilde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Haberi Görüntüle

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi ve kaçakçılarının yakalanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Komando ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyünde 69 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimde, göçmen kaçakçısı ile bir terör örgütü üyesi de gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

16 yılda 8 bin metreküp deniz çöpü toplandı

16 yılda 8 bin metreküp deniz çöpü toplandı

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Antalya'da serinlemek için ırmağa giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi

Antalya'da serinlemek için ırmağa giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi

Kütahya'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Kütahya'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu konu siyasi bilek güreşine konu olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu konu siyasi bilek güreşine konu olmamalı

Samsun'da narkotik denetimi: 25 kişi yakalandı

Samsun'da narkotik denetimi: 25 kişi yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...