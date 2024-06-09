Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

'de düzensiz göçmenlere yönelik denetimler devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler merkeze bağlı Tayakadın köyündeki denetimlerinde 7 düzensiz ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı, yanlarındaki şişme bota el konuldu.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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