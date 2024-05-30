Edirne’de 7 kaçak göçmen yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik, asayiş, narkotik ve terörle mücadele ekiplerinin katılımıyla il genelinde denetim gerçekleştirildi.



Kent merkeziyle birlikte 8 ilçedeki 46 noktada yapılan denetimlere, 67 ekip 505 personelle katıldı.

Denetimlerdeki kontrollerde "Terör örgütü propagandası" suçundan 1, "Uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 1, "askeri ceza" suçundan 1, "Yaralama"dan 1 ve "Hırsızlık" suçundan 1 kişi olmak üzere aranması bulunan 5 şüpheli yakalandı.



Denetimlerde 1040 araç kontrol edilirken 113 sürücüye 224 bin 169 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 6'sı Suriye, biri Cezayir uyruklu 7 düzensiz göçmen de yakalandı. Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.