Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu

BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Yaralı 3 askeri personel Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.



Askeri personelden Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit oldu.