Edirne'de aynı yemekten yiyen 108 hükümlü zehirlendi

Edirne'de Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 108 hükümlü, akşam yemeğinde yedikleri tavuk-pilavdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de aynı yemekten yiyen 108 hükümlü zehirlendi

Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü bulunan 108 kişi, akşam yemeğinde -pilav yedi.

Hükümlülerde bir süre sonra belirtileri baş göstermesi üzerine 51'i Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, 57’si de Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelerde müdahale edilen 108 kişi, tedavilerinin ardından cezaevine geri götürüldü.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber de hastanelere giderek, hükümlülerin durumu hakkında bilgi aldı. Jandarma ve infaz koruma memurları da hükümlülerin tedavileri sırasında hastanelerde güvenlik önlemi aldı. Hükümlülerin zehirlenmesiyle ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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