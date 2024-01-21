Edirne'de bir haftada 170 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada yapılan hava destekli operasyonlarda toplam 170 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.
Yapılan operasyonlarda göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmalarına yardım ettikleri belirlenen 2 organizatör, kaçakçılıkta kullandıkları bir araç ile birlikte yakayı ele verdi.
Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu.
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