Edirne'de feci kaza: Karşı yönden gelen aracın altında kaldı

Bahriye Üçok Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya C'ye (60) Gökçe Ö'nün kullandığı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Zekeriya C, karşı yönden gelen Simge D'nin kullandığı 22 ACS 127 plakalı otomobilin altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Zekeriya C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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