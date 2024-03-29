Edirne'de korkunç olay | 10 gündür kayıptı: Arazide gömülü halde ölü bulundu

Kır'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından kapsamlı çalışma başlatan jandarma ekipleri, köyde bir ahırda çalışan İ.T.'yi gözaltına aldı.

İ.T.'nin üzerinde Hamit Kır'a ait bir cep telefonu ele geçirildi. Yapılan incelemede İ.T'nin Kır'ın hesabından kendisine 500 TL gönderdiği de tespit edildi. İ.T'nin çevresine Kır'ın kendisine 'Yurt dışına gidiyorum' şeklinde mesaj attığını söylediği de öğrenildi. İ.T.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



"KİMSEYE BİR ZARARI YOKTU"



Öldürülen Kır'ın köylüsü Adil Gavaz, Kır'ın tek başına yaşadığını ve kimseye zararı dokunmayan birisi olduğunu söyledi.

Gavaz, "Kimseyle kavgası olmayan bir adamdı. Yaklaşık 11 gündür kayıptı. Komşular bir süre sonra ortalıkta görünmeyince jandarmaya haber vermişler. 10 günden beri aranıyordu, gölet bölgesinde aramalar yoğunlaşmıştı. En son burada bulunmuş. Cesedin üzerinde koyun derileri ve çöpler varmış, orada kokuyu almış köpekler, o şekilde bulunmuş" dedi.