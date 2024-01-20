Edirne'de polis servis aracıyla otobüs çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Edirne'de polisleri taşıyan servis aracı ile otobüsün çarpışması sonucu 10'u polis, 11 kişi hafif yaralandı.

Edirne'de polis servis aracıyla otobüs çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli memurlarını taşıyan servis aracıyla Sıddık Bozdoğan idaresindeki turist taşıyan otobüs, -Kapıkule kara yolunun 6. kilometresinde çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 10'u polis 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Edirne'de polis servis aracıyla otobüs çarpıştı: 11 kişi yaralandı - 1

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kaza yerine gelerek bilgi aldı, polislere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesi sonrası normale döndü.

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