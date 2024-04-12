Edirne'ye turist akını: Adım atacak yer kalmadı

Edirne'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yurtdışından ve İstanbul ile çevre illerden gelen turistler kentte aşırı yoğunluğu neden oldu.

Trafikte uzun kuyruklar oluşurken, kente gelen turistler tarihi çarşılar ve alışveriş noktalarında, ciğercilerde ve cami önlerinde saatlerce sıranın kendisine gelmesini bekledi.

Mimar Sinan'ın Ustalık eseri Selimiye Camii'ne ibadet ve ziyarete gelen turistler, içeriye girebilmek için kuyruğa girerek sırada bekledi.

Hem Camiye girişte hem de çıkışta yoğunluk yaşandı. Selimiye Cami'nde restorasyonun devam etmesi nedeniyle sadece belli bir kısmı ibadet ve ziyarete açık olmasına rağmen yoğunluk yaşandı.