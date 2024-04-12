Edirne'ye turist akını: Adım atacak yer kalmadı

Edirne'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yurtdışından ve İstanbul ile çevre illerden gelen turistler kentte aşırı yoğunluğu neden oldu.
Trafikte uzun kuyruklar oluşurken, kente gelen turistler tarihi çarşılar ve alışveriş noktalarında, ciğercilerde ve cami önlerinde saatlerce sıranın kendisine gelmesini bekledi.
Mimar Sinan'ın Ustalık eseri Selimiye Camii'ne ibadet ve ziyarete gelen turistler, içeriye girebilmek için kuyruğa girerek sırada bekledi.
Hem Camiye girişte hem de çıkışta yoğunluk yaşandı. Selimiye Cami'nde restorasyonun devam etmesi nedeniyle sadece belli bir kısmı ibadet ve ziyarete açık olmasına rağmen yoğunluk yaşandı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU, ADIM ATACAK YER KALMADI
Selimiye Camii'nin yanı sıra altın üçgen olarak adlandırılan Eski Cami ve Üç Şerefeli Camii'nin bulunduğu bölgelerde de yoğunluk oluştu. Kente gelen turistler önce tarihi noktalar ve camileri dolaşıp alışveriş yaptı, sonra ise meşhur tava ciğerin tadına bakmak için ciğercilerde oluşan kuyruğa girdi.
Mimar Sinan Heykeli, Edirne Yazısı ve Selimiye Camii'nin bulunduğu kavşakta tedbirler arttırıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri trafik akışını sağlarken, çevik kuvvet ekipleri ise yoğunluğun yaşandığı noktadaki yaya geçidi önünde vatandaşların geçişine yardımcı oldu.
"SON 2 GÜNDE YAŞANAN KALABALIĞI 42 YILDIR HİÇ GÖRMEMİŞTİM"
42 yıldır Selimiye Camii önünde fotoğrafçılık yapan Kaya Oğul, "Son 2 günde yaşanan kalabalığı 42 yıldır hiç görmemiştim. Müthiş bir kalabalık var. Gelenler genelde kendi telefonuyla çekildiği için panolarımızın yanında fotoğraf çekilmek isteyenlerden 10 lira alıyoruz. Lokantaların önünde de uzun kuyruklar var" dedi.
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