Edremit'te dedikodu cinayeti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisine ait ağılda tabancayla vurulmuş ölü bulunan Sezgin Savaş’ın arkadaşı Emre Gündüz'ün öldürdüğü ortaya çıktı. Gündüz'ün birlikte yaşadığı kadın hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Edremit'te dedikodu cinayeti

İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi, Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi'nde berber Sezgin Savaş'a ait ağıldan silah sesi duyuldu.

Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen ekipler, Savaş'ı ağılda ölü buldu. Tabancayla vurulduğu tespit edilen Savaş'ın cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

DEDİKODU YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Polis, Savaş'ın ölümüne ilişkin başlattığı çalışma kapsamında arkadaşı Emre Gündüz'ü olayda kullanıldığı belirtilen tabanca ile evinde gözaltına aldı.

Gündüz'ün ifadesinde Savaş'ı birlikte yaşadığı kadın hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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