Ege Denizi'nde art arda 2 deprem

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Ege Denizi'nde 30 dakika içinde 2 deprem gerçekleşti.
13.35'te meydana gelen deprem 3.9, 13.51'de ise 3.8 şiddetinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2022
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2022-12-03
Saat:13:35:12 TSİ
Enlem:38.202 N
Boylam:24.52 E
Derinlik:13.24 km
Detay:https://t.co/fHycINUGTu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İlk meydana gelen deprem 13.24 km; 13.51'de meydana gelen ikinci depremin derinliği de 8.87 km olarak bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2022
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [180.87 km] Çeşme (İzmir)
Tarih:2022-12-03
Saat:13:51:36 TSİ
Enlem:38.219 N
Boylam:24.188 E
Derinlik:8.87 km
Detay:https://t.co/bjUKNIxmCx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi