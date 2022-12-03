Ege Denizi'nde art arda 2 deprem

Ege Denizi'nde 3.9 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde art arda 2 deprem

'ın paylaştığı verilere göre, Denizi'nde 30 dakika içinde 2 deprem gerçekleşti.

13.35'te meydana gelen deprem 3.9, 13.51'de ise 3.8 şiddetinde gerçekleşti.

İlk meydana gelen deprem 13.24 km; 13.51'de meydana gelen ikinci depremin derinliği de 8.87 km olarak bildirildi.

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