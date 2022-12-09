Marmara ve Ege için 'kuvvetli yağış' ve 'fırtına' uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarından itibaren Marmara Bölgesi’nin; batı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Yağışların; pazar günü Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın Hayrabolu ve Malkara) yerel kuvvetli sağanak olarak etkili olmasının beklendiği belirtildi. Rüzgarın, yarın gece saatlerinden sonra ve pazar günü bölgede (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.



Yetkililer, olası sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve duyarlı olunması konusunda uyardı.

EGE İÇİN DE UYARI VERİLDİ

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgenin hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceği kaydedildi.



Açıklamada, "Cumartesi gününden itibaren bölgemizin kıyı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların pazar günü Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın cumartesi günü Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini arttıracağı, gece saatlerinden sonra ve pazar günü bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Kıyı kesimlerde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin hazırlayacağı uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.



Sağanak ve fırtınanın yarın 12.00'de başlayacağı, pazar gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi.