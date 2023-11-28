Ege’de deniz ulaşımına fırtına engeli (İzmir, Bozcaada ve Gökçeada’da sefer iptalleri)

Türkiye’nin batısı yeni bir yağışlı ve fırtınalı hava sisteminin etkisi altına girdi. Fırtına, Ege’de deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Hafta sonu şiddetli fırtına nedeniyle denizin taştığı İzmir’de bugün yapılması planlanan arabalı vapur seferleri iptal edildi.



İZDENİZ’den yapılan açıklamada, Üçkuyular İskelesi’ni olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle Bostanlı-Üçkuyular hattındaki arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği ifade edildi.



BOZCAADA VE GÖKÇEADA’YA ULAŞIM DURDU



Bir diğer iptal haberi ise Çanakkale’den geldi.



Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan tüm seferler iptal oldu.



Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.” denildi.