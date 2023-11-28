Ege’de deniz ulaşımına fırtına engeli (İzmir, Bozcaada ve Gökçeada’da sefer iptalleri)

Türkiye’nin batısı şiddetli fırtınanın etkisi altına girdi. Fırtına nedeniyle Ege’de deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İzmir’de tüm arabalı vapur seferleri iptal edildi. Çanakkale’de de durum aynı. Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan seferler, fırtına nedeniyle iptal oldu.

Ege’de deniz ulaşımına fırtına engeli (İzmir, Bozcaada ve Gökçeada’da sefer iptalleri)

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’nin batısı yeni bir yağışlı ve fırtınalı hava sisteminin etkisi altına girdi. Fırtına, Ege’de deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hafta sonu şiddetli fırtına nedeniyle denizin taştığı ’de bugün yapılması planlanan arabalı vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ’den yapılan açıklamada, Üçkuyular İskelesi’ni olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle Bostanlı-Üçkuyular hattındaki arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği ifade edildi.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA’YA ULAŞIM DURDU

Bir diğer iptal haberi ise ’den geldi.

ve ’ya yapılması planlanan tüm seferler iptal oldu.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.” denildi.

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