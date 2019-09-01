Avrupa Birliği başkenti Brüksel'de yayınlanan ve AB konularını ele alan tek dergi olarak bilinen New Europe dergisi ve haber sitesi TC Devlet ve AB Eski Bakanı Egemen Bağış tarafından kaleme alınmış olan “Şiddet, Yalan Haber ve Sorumlu Medya” başlıklı bir makale yayınladı.



Makalesinde medyanın tarihsel gelişimini özetledikten sonra şiddet olaylarını yansıtan bazı haberlerle, yalan ve uydurma haberlerin topluma verdiği zararları vurgulayan Bağış, kendi başından geçen 17-25 Aralık hain FETÖ kalkışmasına da değinerek yargı ve medya aracılığıyla yaşadığı itibar saldırısında en büyük kurbanın bir kez daha gerçeğin bizzat kendisi olduğunu belirtti.



Medyada sorumluluk çağrısının özgür basın ve ifade özgürlüğüne karşı bir saldırı olarak değil, tam aksine bir kamu görevlisi, endişeli bir baba ve en çok da bir dünya vatandaşının sorumluluk çağrısı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bağış çoğu zaman, bu düzenlemenin sadece medya sektöründeki bireylerin vicdanlarıyla da şekillendirilebileceğinin altını çizdi.

