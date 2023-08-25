Ege'nin can damarı kuruyor

584 kilometre uzunluğuyla Ege Bölgesi'nin can damarı olan Büyük Menderes Nehri en kurak dönemini yaşıyor.
Büyük Menderes Nehri, Ege Bölgesi'ne hayat veren 4 nehirden biri. Nehir, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydın'da tarım arazilerini besliyor.
Normalde 2,5 metre derinliği olan nehirde adacıklar oluştu, derinlik 30 santimetreye kadar düştü.
Suyun çekildiği alanlarda hayvanlar otlamaya başladı.
Tarlalarını yılda 4 kez sulayan Aydınlı çiftçiler artık bir ya da iki kere sulamaya başladı.
Dünyanın en kaliteli pamuğunun üretildiği bölgede ciddi bir rekolte düşüşü bekleniyor.
Sığ suda biriken çöp, odun parçası ve molozlar canlıların yaşam alanını tehdit ediyor.
Uzmanlara göre kuraklığın devam etmesi canlı çeşitliliği ile tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesi anlamına gelecek.
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