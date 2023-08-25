Ege'nin can damarı kuruyor

Tarlalarını yılda 4 kez sulayan Aydınlı çiftçiler artık bir ya da iki kere sulamaya başladı.



Dünyanın en kaliteli pamuğunun üretildiği bölgede ciddi bir rekolte düşüşü bekleniyor.



Sığ suda biriken çöp, odun parçası ve molozlar canlıların yaşam alanını tehdit ediyor.



Uzmanlara göre kuraklığın devam etmesi canlı çeşitliliği ile tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesi anlamına gelecek.



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