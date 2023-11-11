Eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 şüpheli yakalandı

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki bir AVM’de bulunan eğlence mekanında meydana geldi.

İddiaya göre 2 kişi, eğlence mekanına silahla ateş açıp, geldikleri araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri kısa süre sonra kaçtıkları araçta yakalayıp, gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.