Eğlence mekanında çıkan tartışmada bacağından vuruldu

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Merkez Mahallesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen Hasan D. ve Serdar G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar G., yanındaki tabancayla Hasan D.'ye iki el ateş etti. Sol bacağından yaralanan Hasan D. kanlar içerisinde yığılırken, Serdar G. ise kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hasan D., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli Serdar G.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.



Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.