EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖGG sınav sonucu sorgulama)

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM) 20 Şubat tarihinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınavının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı. Yayımlanan takvime göre; ÖGG sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.  Peki ÖGG sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar…

12.03.2021 - 10:13 | Son Güncelleme : 12.03.2021 - 11:27

EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖGG sınav sonucu sorgulama)

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen 90. Dönem Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavı ardından gözler ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

23 Şubat tarihinde soru ve cevap anahtarının  yayımlandığı sınava ilişkin itirazlar ise 24-26 Şubat tarihlerinde yapılmıştı.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre ÖGG sonuçları 12 Mart Cuma tarihinde açıklanacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI EGM'DE NASIL SORGULANIR?


EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı sonuçları https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet sitesinde açıklanacak. Adayların sonuç sorgulaması yapabilmeleri için T.C. kimlik numaralarını bilmeleri ve güvenlik kodunu doğru girmeleri bekleniyor.

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